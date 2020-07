Stad Genk plaatst "bubbelboxen" op markt om horeca te steunen

Net zoals vele andere steden had Genk moeite met de coronacrisis en de verschillende maatregelen die daarmee gepaard gingen. Het stadsbestuur kwam met een initiatief om de horecazaken een boost te geven. Via een wedstrijd konden Genkse bedrijven een ontwerp voor zomerterrassen insturen die dan op verschillende plekken in Genk gezet zouden worden. Jo Peters van Deusjevoo kwam uiteindelijk met het winnende ontwerp, de "bubbelbox". Een houten kubus met een zeil dat gespannen is tussen vier palen. “Zo simpel dat ik me een beetje schaamde om dit ontwerp voor te stellen aan het stadsbestuur” zegt Jo. De bubbelterrassen worden als ondersteuning van de bestaande terrassen gezet, onder andere in de Vennestraat, het Molenvijverpark en in het stadscentrum.