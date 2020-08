In de provincie Nueva Ecija in de Filipijnen is een dorp van 300 jaar oud dat in 1970 onder water verdween bij de constructie van een dam, voor het eerst in die 50 jaar weer boven water verschenen. Dat is een gevolg van een chronisch gebrek aan regen in Zuidoost-Azië waardoor het water in het reservoir dramatisch is gedaald. Landschapsfotograaf Joergen Cruz Mandilag legde het schouwspel met bovenstaande dronebeelden vast.