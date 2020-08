Een tentoonstelling bezoeken in de auto? Dat kan in Ahoy in Rotterdam

Het Nederlandse Museum Boijmans Van Beuningen en evenementencomplex Ahoy in Rotterdam hebben de handen in elkaar geslagen voor een bijzondere coronaproof tentoonstelling, het Boijmans Ahoy drive-thru Museum. 50 werken uit de collectie van Boijmans zijn opgesteld in Hal 1 van Ahoy, een hal van bijna anderhalf voetbalveld groot. 750 bezoekers per dag kunnen stapvoets de werken ontdekken aan boord van een elektrische auto. Ontdek in de video hierboven hoe dat precies aanvoelt.