Geen mondmasker op aan de kust? Politie deelt meer boetes uit: "De speeltijd is voorbij"

Wie dit weekend naar de zee gaat en geen mondmasker draagt, riskeert een boete van 250 euro per persoon. De afgelopen dagen deed de politie nog aan sensibilisering en werden mensen die geen mondmasker droegen nog vriendelijk doch kordaat aangesproken door de arm der wet.

Dit weekend maakt die arm een ommezwaai. De voorbije dagen werden in Blankenberge bijna 200 processen-verbaal opgemaakt omdat mensen geen masker droegen waar dat nodig was. In Oostende vlogen een 70-tal mondmaskerlozen op de bon.

We voeren nu een lik-op-beleid, zegt politiecommissaris Philip Denoyette van de zone Blankenberge-Zuienkerke. “Geen excuses meer. De speeltijd is voorbij, het is pure ernst”, stelt de commissaris. “Als we het virus het hoofd willen bieden, moeten we echt de maatregelen naleven die ons worden opgelegd.”

Bekijk de bijdrage van verslaggever Saskia De Schutter in "Het Journaal" en lees verder onder de video: