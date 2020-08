Hoe sperma echt zwemt: nieuw onderzoek stelt eeuwenoude aanname in vraag

De systemen die met de hulp van een computer vandaag gebruikt worden voor semenanalyse - een test om de vruchtbaarheid van een man te bepalen -, zowel in ziekenhuizen als voor wetenschappelijk onderzoek, gebruiken nog steeds 2D-beelden om naar de bewegingen van het sperma te kijken.

Daardoor hebben ze nog steeds last van de optische illusie van symmetrie, net als de vroege microscoop van Van Leeuwenhoek, bij het vaststellen van de kwaliteit van het sperma. De onderzoekers hopen dat hun ontdekking, dankzij het gebruik van 3D-microscooptechnologie, kan helpen om de geheimen van de menselijke voortplanting te ontsluieren.

"Meer dan de helft van de onvruchtbaarheid wordt veroorzaakt door mannelijke factoren en begrijpen hoe de staart van menselijk sperma werkt is dan ook fundamenteel voor het ontwikkelen van toekomstige diagnose-instrumenten om ongezond sperma te identificeren", zei Gadelha die in eerder onderzoek al de biomechanische factoren had blootgelegd van de buigzaamheid van sperma en de precieze ritmische eigenschappen die karakteriseren hoe sperma zich vooruit beweegt.

Doctor Corkidi en doctor Darszon van hun kant ontwierpen de 'grensverleggende' technologie voor de 3D-microscoop waarmee de waarnemingen gedaan werden.

"Dit was een ongelooflijke verrassing, en we denken dat onze ultramoderne 3D-microscoop nog veel meer verborgen geheimen in de natuur zal blootleggen", zei Corkidi. "Eens zal deze technologie ook beschikbaar zijn voor klinische centra."

"Deze ontdekking zal ons begrip van de beweeglijkheid van sperma en de impact daarvan op de natuurlijke bevruchting radicaal veranderen", zei Darszon. "We weten zo weinig over het complexe milieu in het vrouwelijke voortplantingskanaal en over welke invloed het zwemmen van de zaadcellen heeft op de bevruchting. Deze nieuwe instrumenten hebben onze ogen geopend voor de verbazingwekkende capaciteiten van sperma."

De studie van Gadelha, Corkidi, Darszon en hun Mexicaanse collega's Paul Hernández-Herrera en Fernando Montoya is gepubliceerd in Science Advances. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Bristol.