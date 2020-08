India tekent opnieuw recordaantal besmettingen op, Vietnam test massaal na uitbraak coronavirus

Nog in de regio zijn Mexico en Colombia ook zwaar getroffen. In Mexico zijn nu meer mensen overleden aan het virus dan in Groot-Brittannië, het aantal ligt nu op 46.600. Enkel in de VS en Brazilië ligt dat aantal nog hoger. In veel landen zoals Venezuela hebben we onvoldoende zicht op de situatie omdat de gezondheidszorg er door de economische en politieke ineenstorting zware klappen heeft gekregen. Zeker is dat ook Peru en Ecuador zwaar te lijden hebben.

Een zelfde onduidelijk beeld is er in Afrika, waar Zuid-Afrika de zwaarste cijfers optekent met 142.000 besmettingen op twee weken tijd. Dat land heeft wel de beste gezondheidszorg op het continent en mogelijk is de situatie veel erger in andere landen, waar informatie ontbreekt of onvolledig is.