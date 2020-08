James Murdoch, jongste zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, verlaat bedrijf wegens "redactioneel meningsverschil"

Het imperium van Rupert Murdoch is het gevolg van een levenswerk met veel bochten. Vanuit Australië bouwde Murdoch nadien ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een enorme mediaconcentratie op, vooral door overnames.

In Groot-Brittannië horen daar krantentitels zoals The Times en Sunday Times bij, evenals het beruchte boulevardblad The Sun (voorheen bekend van de blote borsten op pagina 3). Het zwaartepunt is echter al verschoven naar de VS met het bekende filiaal Dow Jones dat onder meer de beurskrant The Wall Street Journal omvat, maar ook het magazine Barron's. Daarnaast is er nog de conservatieve tabloid The New York Post, de boekenuitgever Harper Collins, maar vooral de beruchte nieuwzender Fox News, dat steevast de lijn-Trump trok, tenminste tot voor kort. Het grootste deel van de filmafdeling van 21st Century Fox werd vorig jaar verkocht aan dat andere concern Disney.