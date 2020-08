Liveblog: gemiddeld bijna 450 besmettingen per dag, zomersolden starten met strenge maatregelen

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. In de periode van 22 tot 28 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 448 nieuwe besmettingen bij. Dat is meer dan het dubbele dan de week ervoor. Toen waren er gemiddeld 219 besmettingen per dag. In totaal zijn er nu 68.751 besmettingen geteld.

Het aantal ziekenhuisopnames is ook gestegen van gemiddeld 18 per dag in de periode van 25 tot 31 juli tot gemiddeld 22 per dag in de periode van 25 tot 31 juli. Het aantal overlijdens blijft stabiel op gemiddeld 3 per dag.