Opnieuw een Stonehenge-mysterie opgelost (en een ander erbij): grote stenen kwamen van West Woods, 25 km verderop

Er is opnieuw een deeltje van het mysterie van Stonehenge opgelost geraakt: onderzoekers weten nu waar de grote zandstenen blokken precies vandaan komen - maar hoe ze daar zijn geraakt, blijft voer voor speculatie, want het blijkt zowat 25 kilometer verderop te zijn. Eén mysterie opgelost, een ander erbij. Het was overigens een 89-jarige man die alles in gang zette.