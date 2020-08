Politie moet ingrijpen na overrompeling in station van Oostende

Door treinproblemen tussen Oostende en Brugge is er een tijdlang chaos geweest onder dagjestoeristen in het station van Oostende. Die raakten niet vlot naar huis, waardoor honderden mensen opeengepakt stonden in het station. Dat bevestigen burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Tommelein wil dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een noodplan maakt om problemen in de toekomst beter op te vangen.