Open VLD: "Inhoud die N-VA en PS naar voren schuiven, moet worden bijgestuurd"

De Vlaamse liberalen blijven ook achter de as met de MR staan. "De liberale familie is beschikbaar om onderhandelingen daarover te starten om zo tot een regering te komen met de drie klassieke politieke families (liberalen, socialisten en christendemocraten, red.) en de N-VA." Dat brede draagvlak is volgens Open VLD nodig, "gezien de grote uitdagingen waar ons land voor staat".

De Wever opperde gisteren dat een "bubbel van 5 partijen" - de PS, de SP.A, CD&V, CDH en de N-VA - binnen twee tot drie weken een regering kan vormen. Alleen kan die samenstelling slechts bogen op 70 van de 150 Kamerzitjes, en is er dus minstens nog een zesde partij nodig. Als Open VLD en de MR niet mee willen, gaat de blik automatisch naar Ecolo en Groen, maar dat lijkt nog ingewikkelder. De twee groene partijen vormen een minstens even stevige as en bovendien heeft Ecolo altijd gezegd niet met de N-VA te willen onderhandelen.