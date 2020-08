De ondraaglijke lichtheid van het coronabeleid

Of denk aan de plotse ommekeer van het beleid voor culturele evenementen in de provincie Antwerpen (en inmiddels ook elders). Al wie geïnvesteerd had in het zorgvuldig organiseren van coronaveilige activiteiten, is er – met één pennentrek – aan voor de moeite. Zelfs in tijden van corona moet het mogelijk zijn om in sterkere mate te voldoen aan het cruciale kenmerk van een rechtsstaat: regels moeten stabiel en kenbaar zijn zodat mensen hun plannen en gedrag erop kunnen afstemmen. Of nog, zie de registratie van de reisgegevens. De overheid is hier op korte termijn een ongeziene gegevensbank aan het uitbouwen met de whereabouts van haar onderdanen. Willen we dat echt?