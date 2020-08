Na de Bahama's maakt zuidoosten VS zich op voor orkaan Isaias

De stad Miami in Florida gaat stranden (foto bovenaan), jachthavens en parken afsluiten en ook verschillende openluchttestcentra voor corona. Er worden 20 opvangcentra opgezet voor als mensen hun huizen moeten ontvluchten, waarbij de coronamaatregelen zullen worden gerespecteerd, zei burgemeester Carlos Giménez. "Misschien moeten we ze niet openen, maar ze zijn klaar." De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis heeft voor bepaalde delen van de oostkust al de noodtoestand ingesteld. De orkaan komt er dus bovenop de corona-pandemie die Florida stevig in zijn greep heeft.

North Carolina heeft de evacuatie bevolen van Oracoke Island, dat vorig jaar zwaar in de klappen deelde bij orkaan Dorian, en de staat Virginia heeft alvast de noodtoestand uitgeroepen om het makkelijker te maken om hulp te bieden voor mocht Isaias er lelijk huishouden.