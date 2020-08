Is aanmeldingssysteem op treinen goed idee om overrompeling als in station Oostende te vermijden?

In de ons omringende landen is er meestal geen extra reserveringsplicht voor treinen in deze coronatijden. In Nederland moet je enkel reserveren als je de fiets wil meenemen. In Frankrijk moet de TGV of hogesnelheidstrein op voorhand gereserveerd worden, maar dat was vroeger ook zo. Voor de andere treinen geldt dat niet. Een idee om die reservering ook daar in te voeren, werd vorig jaar afgevoerd na protest van de treinreizigers. Overigens is een reservering ook verplicht voor alle andere hst-treinen zoals de Eurostar en de Thalys.

Wel raden vrijwel alle spoormaatschappijen in de buurlanden aan om de spitsuren te mijden en te kiezen voor rustigere ogenblikken, maar dat is geen verplichting. Ook gelden vrijwel overal dezelfde coronamaatregelen zoals het dragen van mondmaskers in stations, op perrons en in de treinen, zoveel mogelijk afstand houden en dergelijke. In Italië eist de overheid wel een verklaring van de reiziger dat die zich niet ziek voelt en geen symptomen heeft.