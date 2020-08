VS-president Donald Trump wil populaire socialemedia-app TikTok verbieden

Gisteren meldden enkele Amerikaanse media dat technologiereus Microsoft onderhandelt over de overname van TikTok. Zo zou de muziekvideo-app mogelijk toch nog een toekomst hebben in de Verenigde Staten. Maar ook over dat scenario is Trump terughoudend.

"Ik heb de macht om TikTok in de Verenigde Staten te verbieden," zei hij, " en ik ben ook van plan om dat vandaag te doen." Trump liet uitschijnen dat hij een verbod via een presidentieel besluit of zelfs een economische noodwet snel kan uitvaardigden.