"Zwarte dag" op vakantiewegen: al lange files in Frankrijk en grote problemen in Oostenrijk

Maar het blijft zeker niet beperkt tot Frankrijk alleen, zegt Beeckman. In Zwitserland stond je vanmorgen 1 uur in de file bij de Gotthardtunnel. Een ook wie naar Oostenrijk of verder moet veel geduld oefenen: er zijn grote vertragingen rond München, tussen München en Salzburg, aan de grens met Oostenrijk in Füssen en in Oostenrijk zelf rond Salzburg. Beeckman heeft het daar zelfs over een "grote verkeerschaos" na eerdere ongevallen en grenscontroles.

Zo zijn er bijzonder lange wachttijden tussen Salzburg en de Sloveense grens. Dat komt onder meer door werkzaamheden en grenscontroles aan de Karawanken-tunnel.

Ook automobilisten die van hier richting Scandinavië rijden, moeten rekening houden met grote drukte, onder meer in het noorden van Duitsland. "In de buurt van Hamburg moet je op 1 uur extra rekenen vanmorgen, en de A7 tussen Hamburg en Denemarken komt er 2 uur bij door ongevallen en grenscontroles."