98 doden door illegaal gestookte alcohol in India, politie houdt 100 huiszoekingen

Eigen versies van whisky of brandewijn zijn vaak populair in India, maar zijn ook vaak te duur voor veel mensen. Dat gat in de markt wordt gevuld door de erg populaire "hooch" die vaak in het zwart gestookt wordt, waardoor niet enkel de belastingen, maar ook de gezondheidsinspectie omzeild wordt.

Nogal wat van die illegale stokers verwerken giftige producten in de dranken. Anderen doen dat niet, maar bij distillatie komt het giftige methanol vrij bij het begin van het stookproces. Producenten van whisky, cognac, armagnac, calvados of andere distilleerproducten zoals rum gooien dan ook de "voorloop" of het begin van het distillatieproces weg omdat dat die het giftige methanol bevat. De echte alcohol verdampt pas daarna op hogere temperatuur, maar dat vereist dus vakkennis en die is in kleine illegale stokerijen niet altijd aanwezig.

Overigens zijn dit soort vergiftigingen ook schering en inslag in islamitische landen waar alcohol in het geniep wordt gestookt.