Australische staat Victoria roept ramptoestand uit wegens coronavirus, avondklok in Melbourne vanaf 20 uur

Tot nu toe zijn er in dat grote land slechts 17.000 gevallen van besmetting geregistreerd en zijn er ongeveer 200 mensen overleden. Toch is recent het virus losgebroken in Victoria en dan vooral in de stad Melbourne. Als u het aantal besmettingen in Victoria (11.557) en Melbourne (10.600) tegenover die van heel Australië ziet, begrijpt u waarom er nu daar zo fors wordt ingegrepen. Eerder was er een uitbraak rond de grootstad Sydney in de naburige staat New South Wales, maar die lijkt nu onder controle.

Australië is een federatie van deelstaten. Er is een centrale regering in Canberra, maar veel macht ligt bij de deelstaten en territoria.