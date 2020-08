Beeld Leopold II aan Afrikamuseum in Tervuren opnieuw beklad

"In oktober begint het werk van de parlementaire Congo-commissie die zal kijken naar onze koloniale geschiedenis en of België zijn excuses moet aanbieden. Ik vermoed dat er dan nog wel een aantal acties zullen volgen", zegt Guido Gryseels van het Afrikamuseum. "Met wat we vandaag weten over het regime van Leopold II in Congo, begrijp ik die acties ook wel".