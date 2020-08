Britse ex-minister opgepakt na beschuldiging van verkrachting

De klacht is afkomstig van een vroegere medewerker van het parlementslid. De vrouw van in de twintig zou misbruikt zijn tijdens hun relatie. Zo zou ze gedwongen zijn tot seks. De identiteit van de politicus werd niet bekendgemaakt.

De Londense politie zegt dat er vrijdag een klacht binnenkwam die betrekking had op vier verschillende incidenten, die plaatsvonden tussen juli 2019 en januari 2020.

"Een man van in de vijftig werd op zaterdag 1 augustus gearresteerd op verdenking van verkrachting en zit momenteel in hechtenis in een politiebureau in het oosten van Londen", staat nog in een verklaring van de politie. De man werd later op borgtocht vrijgelaten.

"We nemen alle beschuldigingen van deze aard zeer ernstig", zo heeft een woordvoerder van de Conservatieve Partij gereageerd in de Britse media. "Omdat deze zaak momenteel in handen is van de politie, zou het niet gepast zijn om nog meer commentaar te geven."