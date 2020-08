Enige café waar je trappist van Westvleteren kan kopen, moet (tijdelijk) zijn deuren sluiten

Vleteren, in de Westhoek, is een bedevaartsoord voor bierliefhebbers. In de Sint-Sixtusabdij, in deelgemeente West-Vleteren, wordt immers het gelijknamige en wereldbekende trappistenbier gebrouwen.

Wie van het bier wil proeven, moet een krat gaan afhalen in de abdij, want het gerstenat is niet in de handel te verkrijgen. Er wordt echter één uitzondering gemaakt: In De Vrede, het café tegenover de abdij, mag Westvleteren schenken.