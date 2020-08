Geen overrompeling tijdens eerste koopjesweekend

Ook in Genk was er maar een magere opkomst. "Het is doods", zegt een shopper. "Het was de bedoeling om wat koopjes te doen, maar het valt tegen. Er zijn weinig winkels open deze zondag." Ook een andere shopper ziet het verschil: "Als je in Hasselt of Genk komt, zie je dat sommige mensen argwanend zijn en afstand houden, anderen trekken zich er dan weer niets van aan." Ook voor de winkeluitbaters is het heel raar, zegt een klant. "Zij blijven met veel kleding zitten, het is erg en triestig hoe het er nu aan toe gaat."