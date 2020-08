Een grote graancirkel in Pähl, in het zuiden van Duitsland, trekt veel bezoekers (zie video bovenaan). Hoe de cirkel in het tarweveld is gekomen, is niet duidelijk. De oorsprong van deze perfect geometrische figuren is al jaren voer voor discussie, sinds 1970 is het aantal sterk toegenomen. Midden juli verscheen ook al een grote graancirkel in Vimy, in het noorden van Frankrijk (zie video onderaan).