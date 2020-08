Onduidelijkheid troef over de bubbel van vijf: moeten journalisten zo'n maatregel uitleggen of het beleid bekritiseren?

In mijn column van 2 mei, drie maanden geleden dus, schreef ik :



In de Chinese stad Wuhan, die ongeveer evenveel inwoners heeft als België, werd de lockdown pas opgeheven na bijna 11 weken. De beslissing werd pas genomen nadat er in de laatste drie weken maar drie nieuwe gevallen waren gesignaleerd. En dan nog is Wuhan nog lang geen stad waar je doet wat je wil. In Europa waren onze maatregelen altijd al soepeler. En we versoepelen ze ook sneller. Hebben we daar wel gelijk in? Journalisten mogen die vraag in alle rust blijven stellen.



De afgelopen dagen tonen wel aan dat er inderdaad te veel en te snel werd versoepeld. En toch hoor ik daar zelfs nu weinig vragen over stellen.

Dat is belangrijk omdat zowel de informatie- als de waakhondfunctie in die vraag samenkomen. Als waakhond moeten journalisten vragen of we wel het juist beleid voeren. Als ankerpunt voor informatie moeten redactie politici en virologen laten uitleggen wat we geleerd hebben uit onze fouten en waarom het huidige beleid de beste optie is. Want het is belangrijk dat dat beleid zelf voortdurend wordt bevraagd én uitgelegd.