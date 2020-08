Intersoc moet vakanties in Zwitserland schrappen na code rood, reizigers verrast: "Nergens veiliger dan hier"

Ook de vakantiegangers reageren verrast op de beslissing. "Het is hier echt ontzettend rustig", horen we van Xavier Lust. "Als we wandelen komen we bijna niemand tegen en als we toch iemand kruisen, lopen we in een boog rond elkaar." Ook Annelies Vervoort, die met haar gezin op Intersocvakantie is in Leysin, beaamt dat. "Ik heb me de afgelopen maanden nog nooit zo veilig gevoeld als hier in de bergen", zegt ze. "Het hotel doet er ook alles aan om het zo veilig mogelijk te maken: er is overal handgel, iedereen draagt mondmaskers en we eten in verschillende shiften."