Liveblog: Aantal mensen dat met COVID-19 opgenomen wordt in het ziekenhuis stijgt naar 23 per dag

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens stijgt. Dat blijkt uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 23 en 29 juli zijn gemiddeld 465 besmettingen per dag geteld. In de periode daarvoor (16 tot 22 juli) waren er gemiddeld 261 per dag. In totaal zijn nu 69.402 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 651 meer dan gisteren.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Tussen 26 juli en 1 augustus zijn gemiddeld 23 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. In de periode daarvoor (19 tot 25 juli) waren er gemiddeld 18 ziekenhuisopnames per dag. In totaal zijn er nu 18.253 ziekenhuisopnames geteld.

Bovendien neemt ook het aantal overlijdens toe. Tussen 23 juli en 29 juli zijn gemiddel 3 mensen per dag overleden aan de gevolgen van het virus. In de periode daarvoor (16 tot 22 juli) waren er gemiddeld 2 overlijdens per dag. In totaal zijn er nu 9.845 mensen overleden aan COVID-19. Dat zijn er vier meer dan gisteren.