Meer dan een kwart meer bosbranden in Braziliaanse Amazonewoud dan een jaar geleden

In juli hebben die satellieten 6.803 bosbranden in het Amazonegebied geteld. Dat is 28 procent meer dan in juli vorig jaar. In augustus vorig jaar bereikte het aantal bosbranden het hoogste niveau sinds van het metingen in 1998. Dat leidde toen tot een diplomatiek conflict tussen Brazilië en de Verenigde Staten en Europa.

Juli, augustus en september vormen het droge seizoen in het gebied en dan stijgt het aantal bosbranden fors. Dat is ook het geval in de uitgestrekte moeraslanden van de Pantanal dat Brazilië deelt met buurlanden Paraguay en Bolivië. In juni is het aantal branden daar met 201 procent gestegen tegenover vorig jaar. De Pantanal is het thuisland van jaguars, grote miereneters, anaconda-slangen, allerlei soorten apen en een grote variëteit aan vogels.