Mechelen weert inwoners uit regio Antwerpen uit fitnesscentra: "Dit is omzeilen van strenge maatregelen"

Burgemeester Vandersmissen van Mechelen heeft beslist om bewoners uit de getroffen regio te weren uit de fitnesscentra. "Dit is echt het omzeilen van de richtlijn", zegt hij. "Het ondergraaft alle harde maatregelen die genomen zijn door de stad of de provincie om dit virus snel een halt toe te roepen. Het is ook een risico voor de volksgezondheid. Dat risico neemt toe, vandaar dat het nodig was om onmiddellijk te handelen." Het besluit is gisteravond ondertekend en is dus al van kracht.