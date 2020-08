Bemanning eerste commerciële ruimtevlucht keert straks naar aarde terug, eerste landing in zee in 45 jaar

Als alles goed gaat, landen ze vanavond om 20.41 uur in de Golf van Mexico voor de kust van Florida, meteen de eerste keer in 45 jaar dat astronauten nog eens in zee landen. Hun reis is zonder meer historisch want het was en is de eerste bemande commerciële ruimtevlucht ooit. Die vertrok op 30 mei vanaf de basis Cape Canaveral in Florida.