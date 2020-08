Spookrijder veroorzaakt ravage in Houthalen-Helchteren: 13 voertuigen aangereden, 8 gewonden

Op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren, in Limburg, zijn twee zware ongevallen gebeurd. Een spookrijder botste eerst op 4 wagens aan de Ringlaan, nadien ook nog eens op 9 andere wagens ter hoogte van de McDonald's. Enkele automobilisten zaten gekneld. In totaal vielen er 8 gewonden: 6 lichtgewonden en 2 zwaargewonden.