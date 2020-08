Strandbars aan Westkust hebben boetes gekregen omdat ze aan raamverkoop deden

Er is nogal wat onduidelijkheid over de bediening in de strandbars aan onze kust. In verschillende kustgemeenten mag je rustig een drankje bestellen aan de bar, in andere gemeenten mag het absoluut niet.

Ook in De Haan mag er geen raamverkoop in de strandbars, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA): "Van zodra je echt een strandbar hebt met tafels en stoeltjes, dan moet je die daar bedienen en niet zelf drankjes gaan halen. Dat is toch logisch. De zaken op de dijk moeten ook allemaal bedienen aan tafel, het zou nogal gek zijn dat je dat daar moet doen en 15 meter verder op het strand niet moet doen."

De Haan heeft afgelopen weekend alle strandbars nog eens op de hoogte gebracht van de regelgeving, vanaf nu worden er ook boetes uitgeschreven. "We zitten halfweg het seizoen, de speeltijd is voorbij. Ik snap het niet meer als men het nu nog niet weet", zegt burgemeester Vandaele nog.