Twee Canadese ijskappen zijn volledig verdwenen, zoals in 2017 voorspeld werd

Mark Serreze bezocht de St. Patrick Bay-ijskappen voor het eerst in 1982 als jonge, net afgestudeerde student, samen met zijn studiebegeleider Ray Bradley van de University of Massachusetts. Serezze is professor aardrijkskunde aan de University of Colorado, Boulder, directeur van het National Snow and Ice Data Center (NSIDC) van die universiteit en de hoofdauteur van de studie uit 2017.

"Toen ik voor het eerst deze ijskappen bezocht, leken ze zo'n permanent deel van het landschap", zei Serreze. "Ze zien sterven in minder dan 40 jaar, ik ben er ondersteboven van."

"We weten al lang dat de effecten van de om zich heen grijpende klimaatverandering bijzonder uitgesproken zouden zijn in het noordpoolgebied", zei Serreze. "Maar de dood van die twee kleine kappen die ik ooit zo goed gekend heb, heeft de klimaatverandering erg persoonlijk gemaakt. Het enige wat nog overblijft zijn enkele foto's en een boel herinneringen."

De oorspronkelijke studie uit 2017 van wetenschappers van de University of Colorado at Boulder, de University of Massachusetts en de Westfield State University is gepubliceerd in The Cryosphere. Dit artikel is gebaseerd op dat artikel en een persbericht van het National Snow and Ice Data Center.