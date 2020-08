Vechtpartij in KLM-vliegtuig naar Ibiza nadat 2 dronken passagiers hadden geweigerd mondmasker te dragen

Volgens getuigen waren de twee passagiers in kwestie dronken en weigerden ze een mondmasker te dragen, alhoewel dat door de meeste luchtvaartmaatschappijen en ook door KLM verplicht is. Het kwam tot een ruzie en die escaleerde in een vechtpartij met andere passagiers en met het cabinepersoneel.

Op de beelden is gedrang te zien rond een man met ontbloot bovenlijf en zonder mondmasker die slaags raakt met andere mensen. Uiteindelijk wordt de man op de grond in bedwang gehouden. In de heisa is te zien dat ook veel omstaanders echter geen mondmasker op hebben of toch niet volledig de neus en de mond bedekken.