Vermoedelijke spookrijder ramt meerdere voertuigen in Houthalen-Helchteren: 8 

Een vermoedelijke spookrijder is in de vooravond betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren (N74). Er zou een tiental voertuigen betrokken zijn. Meerdere slachtoffers zouden gekneld zitten. De ravage is enorm aan het kruispunt van de McDonalds en de Quick.