Weerman Frank Deboosere: "We stevenen af op hittegolf van formaat"

"Vooral zaterdag wordt een zeer warme dag", vult weervrouw Sabine Hagedoren aan. "Dan wordt het op veel plaatsen 35 graden en kan het kwik oplopen tot 37 graden. Zondag wordt het iets koeler, maar worden nog altijd temperturen tussen de 25 en 30 graden voorspeld."



Eind juni was er ook al een periode met warm weer in ons land, maar dat was officieel geen hittegolf. In Ukkel werden toen geen temperturen van 30 graden of meer gemeten. Vorig jaar kregen we drie hittegolven te verwerken in de zomer.