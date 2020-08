Aalter start met elektronische registratie op café of restaurant

Het systeem is heel invoudig: je steekt je kaart in de kaartlezer en tikt je telefoonnummer in. "Daardoor is er minder rompslomp met formulieren en papieren", zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). "De gegevens worden 14 dagen bewaard en enkel gebruikt voor de volksgezondheid." Ook op het gemeentehuis en op de wekelijkse markten kan je gewoon je ID-kaart gebruiken om je gegevens achter te laten.

Contactopsporing in geval van besmetting is op die manier een stuk eenvoudiger. "Iedereen heeft er voordeel bij", zegt De Crem. "Voor de klant en de handelaars verloopt de verplichte registratie veel vlotter en als er achteraf een probleem van besmetting zou zijn, kan je iedereen veel vlotter contacteren." Aalter is de eerste gemeente waar de registratie op die manier kan. De Crem hoopt dat andere gemeenten snel het voorbeeld van Aalter volgen.