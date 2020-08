Belfort en stadhuis van Menen worden na 10 jaar dan toch gerenoveerd

De renovatiewerken zullen de stad iets meer dan 1 miljoen euro kosten."Dat zullen onze inwoners niet voelen", verzekert de schepen. "Dat bedrag hebben we verwerkt in ons meerjarenplan. Bovendien heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed ons een subsidie toegekend van meer dan 500.000 euro. Het zou kunnen dat we zelfs nog meer krijgen, want die subsidie werd al in 2017 berekend."