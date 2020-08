Gezin uit Kuurne keert vroeger terug uit Zwitserland na code rood: "Maar het is hier veiliger dan in Antwerpen"

Zinal in Zwitserland ligt sinds gisteren in de rode coronazone. In dat bergdorpje bevinden zich 2 hotels van Intersoc, waar vakanties van de Christelijke Mutualiteit (CM) plaatsvinden. Thomas Van Esbroeck uit Kuurne is er samen met zijn vrouw en 3 kinderen op vakantie. "Er is veel onbegrip over waarom die regio plots rood wordt gekleurd", zegt Thomas. "Ze spreken hier van 1 à 2 besmettingen per dag voor heel de regio. En dat is al weken zo."

"We keren woensdag al terug naar huis, in plaats van vrijdag", gaat Thomas verder. "Dat doen we omdat we 2 keer getest moeten worden. Donderdag willen we ons een eerste keer laten testen. De andere coronatest valt dan 9 dagen later. Als beide tests negatief zijn, dan kunnen we op 17 augustus weer beginnen werken. Als we nog wat blijven plakken in Zwitserland, kunnen we pas later weer aan het werk."