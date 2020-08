Belgische American Football Liga schrapt alle competitiewedstrijden: streep door rekening van Beringse Shotguns

Door de heropflakkering van het coronavirus heeft het BAFL beslist om dit najaar geen competitie meer te organiseren. Dat heeft ook gevolgen voor de Limburg Shotguns uit Beringen. De enige Limburgse club in competitie had dit jaar een reeks nieuwe spelers aangetrokken en verhuisde ook naar een nieuwe veld in Beverlo. Die investeringen wegen nu zwaar op de club.

De Beringse club zou dit jaar ook het Belgisch Kampioenschap organiseren in Beringen, en dat gaat nu niet door. "De kantine ligt stil, er zijn geen thuiswedstrijden en we kunnen dit jaar het Belgisch Kampioenschap niet organiseren, dat is een serieuze streep door onze rekening. Ons emmertje is helemaal leeg", zegt Michel Eeman van de Limburg Shotguns.