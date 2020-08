Blankenbergs hotel ziet annuleringen binnenstromen: "Op 1 week tijd meer dan 140 kamers geannuleerd"

Ook bij hotel Soll Cress in Sint-Idesbald in Koksijde merken de uitbaters dat heel wat klanten het niet meer zien zitten om naar zee te komen. "Heel wat van onze gasten zijn al iets ouder", zegt Sofie Vandamme. "De schrik zit er bij hen goed in. We denken dat ze bang zijn om hier aan zee besmet te geraken met het coronavirus. Vaak komen ze ook voor de verse zeelucht, maar als je een mondmasker moet dragen, valt dat natuurlijk ook weg."

"Wij doen er als hoteluitbaters alles aan om het hier zo veilig mogelijk te maken", zegt Sofie. "Ook de gemeente doet erg haar best voor de toeristen. Gelukkig wordt het de komende dagen erg mooi weer. We zien dat jonge gezinnen langzaamaan beginnen te boeken, maar de oudere generatie wacht liever af. We proberen hen te overtuigen om niet te annuleren, maar het is en blijft hun keuze."