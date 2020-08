Bouwbedrijf uit Oudsbergen na bouwverlof: “Iedereen heeft extra handgel en mondmaskers mee naar de werf” 

Vanaf vandaag gaan heel wat bedrijven weer aan de slag na een bouwverlof van drie weken. Dat geldt ook voor bouwbedrijf Mathieu Gijbels uit Oudsbergen. Het bedrijf neemt nu enkele maatregelen om alles veilig te laten verlopen. “Op de werkplaatsen en in de openlucht is het nog niet verplicht om een mondmasker te dragen. We zijn er wel op voorbereid”, vertelt directeur Herman Verwimp.

“De busjes zijn hier naar de werkplaatsen vertrokken met extra handschoenen en mondmaskers, zowel FFP-2’s als chirurgische mondmaskers," gaat Verwimp verder. "Iedereen heeft ook extra water, zeep en handgel mee om de handen te kunnen wassen. Ze kunnen dus gemakkelijk de week doorkomen met alle materialen.”