Café in Olen sluit na tien coronabesmettingen bij personeel en klanten

De gemeente heeft samen met de huisartsen alle klanten en werknemers van het café opgespoord en laten testen. Drie klanten, de uitbater en partner, twee personeelsleden en hun partner blijken nu besmet te zijn. Toch valt de café-uitbater niets te verwijten, zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). “Alle cafés in Olen worden gecontroleerd. En ook dit café was perfect in orde. Zo droeg iedereen er een mondmasker, was er voldoende afstand en alles werd er grondig ontsmet. We kunnen het niemand kwalijk nemen. Dat toont nog maar eens aan hoe snel het virus zich kan verspreiden en mensen kan besmetten.”