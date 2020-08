Contactopspoorders vragen nu ook naar tweede verblijf voor uitzitten van quarantaine

Vorige week was er commotie ontstaan toen bleek dat twee Antwerpenaren hun quarantaine uitzaten in hun appartement in Middelkerke, terwijl de gemeente dat niet wist. Om dat te voorkomen zal nu gevraagd worden waar mensen hun quarantaine zullen uitzitten. Ook wie in een hotel of vakantiehuis verblijft, moet dat meegeven. Waarnemend gouverneur Anne Martens: "We wisten niet of tweedeverblijvers of toeristen thuis in quarantaine gingen of bijvoorbeeld aan zee zaten. Zo weten we al beter wie er bijvoorbeeld in West-Vlaanderen verblijft."

Martens kaartte het probleem aan op de Nationale Veiligheidsraad, omdat oorspronkelijk enkel het officiële adres van mensen in quarantaine werd geregistreerd. Nu wordt dus ook het tweede verblijf of vakantieadres genoteerd. Anne Martens: "Er moet ook gekeken worden of ze wel degelijk in quarantaine blijven. Je mag het huis niet verlaten, ook niet om boodschappen te doen. We moeten zien dat ze voldoende sociale omkadering hebben zodat ze niet verhongeren hé. We gaan vragen via het ocmw of ze geholpen worden en of ze wel degelijk hun quarantaine uitzitten."