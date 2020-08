Aan alle medejongeren: het draait niet om ons, maar om onze (groot)ouders, neem uw verantwoordelijkheid op  

Als jongeren dragen we hier een enorme verantwoordelijkheid. Uit statistieken blijkt dat een groot deel van de besmettingen toe te schrijven is aan onze doelgroep. Omdat we het virus niet kunnen zien en vaak niet voelen, is voorzichtig zijn moeilijker. Dat neemt niet weg dat we netjes de maatregelen moeten opvolgen, want het draait nu eenmaal niet om ons. Wij zijn (vaak) niet de slachtoffers, het zijn onze (groot)ouders. Onze medejongeren met onderliggende aandoeningen. Mensen die we liever rijk dan kwijt zijn. We zouden het onszelf nooit vergeven, mocht er iemand in onze nabije kring sterven door onze nonchalance.