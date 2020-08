Coronatijden doen scheiden: kwart meer echtscheidingen meteen na de lockdown

In de periode dat België in lockdown was - van 18 maart tot 4 mei - zagen de notarissen in eerste instante een sterke terugval in het aantal echtscheidingsaktes.

Dat betekende natuurlijk niet dat er in die periode minder huwelijksproblemen waren, integendeel. Door de lockdown was het gewoon moeilijker om echtscheidingen te regelen en de papieren te komen ondertekenen bij de notaris.