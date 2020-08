Cultureel centrum Hasselt bereidt zich voor op opening najaar: "Het zal een moeilijke oefening worden"

Door de coronacrisis zit het personeel van het Cultureel centrum in Hasselt sinds maart noodgedwongen thuis. Maar nu bereiden ze zich voor op de voorstellingen die in september opnieuw van start gaan.

Hoe dat precies zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk, want alle regels veranderen zeer snel, zegt directeur Gerhard Verfaillie: "In plaats van 200 mensen mogen er nu maar 100 mensen de zaal in. En dat betekent dat we het programma dat we in het najaar voor ogen hadden alweer opnieuw moeten bekijken. We wegen af of alles praktisch, maar ook financieel haalbaar is."

"We hadden wel al wat geïnvesteerd, omdat we toch kunstenaars en gezelschappen willen ondersteunen en hen de kans willen geven om op te treden in Hasselt. Maar het moet allemaal haalbaar en verantwoord blijven dus het zal weer een moeilijke oefening worden."