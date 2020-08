Tentoonstelling over Roemenië in Tongeren trekt ondanks corona 32.000 bezoekers: "Mensen hebben nood aan cultuur"

Normaal liep de tentoonstelling tot eind april, maar door de coronacrisis moest het museum noodgedwongen half maart sluiten. Daarom werd, in samenspraak met het museum van de Roemeense geschiedenis in Boekarest, beslist om de tentoonstelling te verlengen tot gisteren.

De coronacrisis heeft dus wel een weerslag gehad op de bezoekerscijfers, maar schepen An Christiaens (CD&V) is toch tevreden: "Ik denk dat gezien de omstandigheden 32.000 bezoekers zeker niet slecht is, en we merken dat er in de maand juli uitzonderlijk veel bezoekers geweest zijn. Zowel voor Dacia Felix als voor het museum in z'n geheel geldt dat."