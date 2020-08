Damiaanactiegroep in Tremelo over kritiek van Amerikaans Congreslid: "Pater Damiaan was geen blanke onderdrukker" 

Wat Crabbé nog meer tegen de borst stuit, is dat congreslid Ocasio-Cortez nét opkomt voor de zwakkeren, net als pater Damiaan. "Dat ze net hém uitkiest om haar pijlen op te richten vind ik erg jammer. Omdat ze als politica heel hard vecht voor gelijke rechten, en lonen bijvoorbeeld. Bovendien is het beeld dat in Washington staat, door de Hawaïanen zélf gekozen. Voor hen komt die kritiek op Damiaan als een kaakslag aan. Hij leefde 16 jaar lang met de mensen op Molokai, sprak hun taal, en werd een echte Hawaïaan."

"Er was geen kwestie van overheersing, maar van leven met de mensen die helemaal uitgesloten waren. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met de quarantaine die zich nu afspeelt. Alleen wisten de mensen van Molokai dat ze nooit meer zouden terugkeren. En toch koos Damiaan om de rest van zijn leven, lief en leed met hen te delen. Hij wou hen een stukje hemel aanbieden. Letterlijk en figuurlijk. Ik hoop dat die negatieve aandacht in iets positiefs kan uitdraaien. In aandacht voor wat hij wél allemaal heeft gedaan", besluit ze.