De eerste coronagolf hield Israëlische premier Netanyahu in het zadel, de tweede doet zijn regering alweer wankelen

Het is in Israël gelopen zoals in wel meer landen die COVID-19 aanvankelijk wisten te bedwingen (denk aan Portugal of Oost-Europese landen). Net toen ze dachten dat hun beleid succesvol was geweest, flakkerde de epidemie weer op. Het aantal besmettingen is nu al opgelopen tot 73.000, het aantal doden tot 541.

Israël had de lockdown in mei al teruggeschroefd. De fitnesscentra, stranden en restaurants mochten (onder voorwaarden) weer open. Ook de scholen hervatten de lessen. Al gauw bleek dat te vroeg, want begin juni al begon de curve weer te stijgen. Het aantal mensen dat tijdelijk (of definitief) werkloos werd, groeide snel aan. De werkloosheid klom tot boven 20 %.

De regering-Netanyahu beloofde steunmaatregelen voor zelfstandigen, maar de uitbetaling van dat geld liet lang op zich wachten. De voorbije weken leidde dat tot een uitbarsting van ontevredenheid. De regering krijgt het verwijt dat ze de epidemie slecht heeft beheerd en dat ze zwaar in gebreke blijft met hulp aan de noodlijdende burgers.