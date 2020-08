De steenweg N6, aflevering 1: het is niet al kommer en kwel in Kuregem

Een hele zomer trekt VRT NWS langs de steenwegen in ons land en kijkt hoe we het leven weer op gang trekken na een voorjaar in het teken van corona. In deze zesde week verkennen we de N6. Deze steenweg is met zijn 66 kilometer de kortste van de 9 grote steenwegen. Hij vertrekt uit Brussel om via Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Bergen naar de Franse grens te leiden.